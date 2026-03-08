കണ്ണൂർ: സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദന്റെ ഭാര്യ പി.കെ. ശ്യാമളയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വം സംബന്ധിച്ച് തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയിൽ വിമർശനം. ശ്യാമളയ്ക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ശൈലിയില്ലെന്നാണ് അണികൾ ആരോപിക്കുന്നത്. അനുഭാവികളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും പിന്തുണ ശ്യാമളയ്ക്കില്ലെന്നും കമ്മിറ്റിയിൽ വിമർശനം ഉയർന്നു.
സിപിഎം നേതാവ് പി. ജയരാജനാണ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്. നേരത്തെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ശ്യാമളയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തെ ചൊല്ലി വിമർശനമുണ്ടായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ചയോടെ ശ്യാമള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.