അതിജീവിതയെ അപമാനിച്ചു; രാഹുൽ ഈശ്വർ കസ്റ്റഡിയിൽ

അതിജീവിതയുടെ പരാതിയിലാണ് നടപടി
cyber abuse against woman police take rahul eswar into custody
രാഹുൽ ഈശ്വർ
തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ ഈശ്വർ കസ്റ്റഡിയിൽ. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പ്രതിയായ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ അതിജീവിതയുടെ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാണ് രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ച ശേഷം പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സൈബർ പൊലീസ് ആണ് ചോ​ദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചത്.

പരാതിക്കാരിയുടെ പരാതിയിലാണ് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. രാഹുൽ ഈശ്വർ ഉൾപ്പെടെ 4 പേരുടെ യുആർഎൽ ആണ് പരാതിക്കാരി സമർപ്പിച്ചത്. ഇത് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പൊലീസ് തുടർനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുക.

