പെണ്ണുങ്ങളെ തട്ടുന്നത് വീഡിയോയിലുണ്ട്, തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാവും ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്; ദീപക്കിനെതിരേ ചെകുത്താൻ

ബാഗ് എടുക്കുന്നതുപോലെ പെണ്ണുങ്ങളെ തട്ടുന്നതാണ് അയാളുടെ പാറ്റേണ്
തിരുവനന്തപുരം: ബസിൽ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ദീപക്കിനെതിരേ യുട്യൂബർ ചെകുത്താൻ എന്ന അജു അലക്സ്. ബസിലെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ സ്ഥിരം പാറ്റേണാണ് ദീപകും പിന്തുടർന്നിരിക്കുന്നതെന്നും അയാൾ പെണ്ണുങ്ങളെ തട്ടുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാമെന്നും ചെകുത്താൻ പറയുന്നു.

ഒന്നല്ല രണ്ട് പേരെയെങ്കിലും തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ മനസിലാകും ദീപക് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ തട്ടുന്നുണ്ടെന്നും ബാഗ് എടുക്കുന്നതുപോലെ തട്ടുന്നതാണ് അയാളുടെ പാറ്റേണെന്നും ചെകുത്താൻ ആരോപിക്കുന്നത്. അയാളുടെ ബാഗിൽ എന്താണ് എന്ന് പൊലീസ് പരിശോധിക്കാത്തതെന്താണ്. റീച്ചുണ്ടാക്കാൻ ചെയ്തതാണെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. റീച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് ഇതേ നാട്ടുകാരല്ലേ. ഒരു തിന്മയ്ക്കെതിരേ വീഡിയോ ചെയ്താൽ റീച്ചുണ്ടാവുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും ബസിൽ നടന്ന സംഭവം പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന രീതിയും ശരിയല്ലെന്നും ചെകുത്താൻ തന്‍റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.

വീഡിയോ എടുക്കുന്നതും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതും സാധാരണമാണ്. ബസിൽ കയറി പെൺകുട്ടികളുടെ ശരീരത്ത് അനുവാദമില്ലാതെ സ്പർശിക്കുന്നവരുടെ കൈയിൽ ഒരു ബാഗ് കാണും അത് പതിവുള്ളതാണെന്നും ഷിംജിത ഇവിടെ സാധാരണമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഒന്നും എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിട്ടില്ല. തെറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെങ്കിലോ? കുറ്റം ചെയ്തു, നാളെ വാർത്തയാവും, പൊലീസ് പിടിക്കും എന്ന് ഭയന്നാണ് ദീപക് ആത്മഹത്യ ചെയ്തെങ്കിലോ?അപ്പോൾ ആ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ഈ സമൂഹത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ ചെകുത്താൻ വീഡിയോയിലുൂടെ ചോദിക്കുന്നു.

