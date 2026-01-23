Kerala

ഷിംജിതയുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായില്ല; പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്ന് പൊലീസ്

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഷിംജിതയുടെ സഹോദരൻ ഇ മെയിൽ വഴിയാണ് പരാതി നൽകിയത്
കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ദീപക്കിന്‍റെ ആത്മഹത്യയിൽ അറസ്റ്റിലായി റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പ്രതി ഷിംജിതയുടെ പരാതിയിൽ കേസ് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ആയില്ല. പരാതിയിൽ പരിശോധന നടക്കുന്നുവെന്നും അതിനു ശേഷമാവും കേസെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഷിംജിതയുടെ സഹോദരൻ ഇ മെയിൽ വഴിയാണ് പരാതി നൽകിയത്. ബസിൽ വച്ച് യുവാവ് ഷിംജിതയോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നാണ് പരാതി.

എന്നാൽ പരാതിയിൽ ആരുടെയും പേര് ഇല്ല. ഷിംജിതയുടെ ഫോൺ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്താനാണ് പൊലീസിന്‍റെ തീരുമാനം. പരിശോധന വേഗത്തിൽ ആക്കാനും പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടുണ്ട്.

