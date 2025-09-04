Kerala

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം: സുരേഷ് ഗോപിയെ ക്ഷണിച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡ്

സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്‍റ് പി.എസ്. പ്രശാന്ത് ക്ഷണിച്ചത്
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിയും നടനുമായ സുരേഷ് ഗോപിയെ ക്ഷണിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്‍റ് പി.എസ്. പ്രശാന്ത് ക്ഷണിച്ചത്.

ഇരുവരും അരമണിക്കൂറോളം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ദേവസ്വം ബോർഡിന് രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നും വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് അയ്യപ്പ സംഗമമെന്നും പ്രസിഡന്‍റ് മാധ‍്യമങ്ങളോട് വ‍്യക്തമാക്കി. സെപ്റ്റംബർ 20ന് പമ്പാ തീരത്തു വച്ചാണ് അയ്യപ്പ സംഗമം നടക്കുക.

മുഖ‍്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ കർണാടക, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാരും കേരളത്തിലെയും കേന്ദ്രത്തിലെയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുത്തേക്കും.

