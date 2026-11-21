തൃശൂർ: രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു കേരളത്തിലേക്ക്. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രദർശനത്തിനും ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയിലെ പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കാനുമായി നവംബർ 27,28 തീയതികളിലാണ് മുർമു കേരളത്തിലെത്തുക.
നവംബർ 27-ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.10-ഓടെ ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളെ ഹെലിപാഡിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഇറങ്ങുന്ന രാഷ്ട്രപതി, 3.30-നും 4.00-നും ഇടയിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തും. ശേഷം കണ്ണൂരിലേക്ക് തിരിക്കും.
സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർക്ക് താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണങ്ങളും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നവംബർ 28-ന് ഏഴിമല ഇന്ത്യൻ നേവൽ അക്കാദമിയിലെ ഓട്ടം ടേം 2026 പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൽ രാഷ്ട്രപതി മുഖ്യാതിഥിയായും റിവ്യൂവിംഗ് ഓഫീസറായും പങ്കെടുക്കും. പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി നാവികസേനയിൽ കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസർമാരായി നിയമിതരാകുന്ന ഘട്ടമാണിത്. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചവർക്ക് മെഡലുകളും ട്രോഫികളും സമ്മാനിക്കും.