"വായിൽ തോന്നിയത് കോതയ്ക്ക് പാട്ട്"; ജി. സുധാകരനെതിരേ നിയമ നടപടിക്ക് ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി

ആലപ്പുഴ: ജി. സുധാകരനെതിരേ നിയമ നടപടിയുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജെയിംസ് സാമൂവൽ. പത്തു ദിവസത്തിനകം പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജി. സുധാകരന് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയക്കും. മണ്ണ് മാഫിയയുടെയോ ഭൂമാഫിയയുടെയോ ഭാഗമായിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതെന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരേയാണ് ജെയിംസ് സാമൂവൽ രംഗത്തെത്തിയത്.
രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ട് 20 വർഷം കഴിഞ്ഞു, മണ്ണ് മാഫിയയുടെയോ ഭൂമാഫിയയുടെയോ ഭാഗമായിട്ടല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. ബജിക്കടയും ലോട്ടറികടയും ആണ് വരുമാനം. വായിൽ തോന്നിയത് കോതയ്ക്ക് പാട്ട് എന്ന മട്ടിലാണ് സുധാകരനുള്ളതെന്നും എവിടെ നിന്നാണ് വിവരം ലഭിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പ്രതികരിച്ചു.