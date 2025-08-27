Kerala

വടകരയിൽ ഷാഫിയെ തടഞ്ഞ് ഡിവൈഎഫ്ഐ; രൂക്ഷ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ച് എംപി

പേടിച്ച് പോകാൻ വേറെ ആളെ നോക്കണമെന്നായിരുന്നു ഷാഫിയുടെ പ്രതികരണം
dyfi protest against shafi parambil mp

ഷാഫി പറമ്പിൽ

Updated on

കോഴിക്കോട്: എംപി ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരേ വടകരയിൽ പ്രതിഷേധം. ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. വടകര ടൗൺ ഹാളിൽ നിന്നും പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഷാഫി പറമ്പിൽ. ഇതിനിടെയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയത്. ഇതേത്തുടർന്ന് പൊലീസുമായി സംഘർഷമുണ്ടായി.

തുടർന്ന് ഷാഫി തന്‍റെ വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുകയും രൂക്ഷ ഭാഷയിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയുമായിരുന്നു. പേടിച്ച് പോകാൻ വേറെ ആളെ നോക്കണമെന്നും നായ്, പട്ടിയെന്ന് വിളിച്ചാൽ കേട്ടു നിൽക്കില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഷാഫിയുടെ പ്രതികരണം. പിന്നീട് പൊലീസ് അനുനയിപ്പിച്ചാണ് ഷാഫിയെ വാഹനത്തിൽ ക‍യറ്റിയത്.

shafi parambil
DYFI protest
vadakara

Trending

No stories found.

Latest News

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com