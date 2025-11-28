ഫസൽ ഗഫൂർ ഇഡിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ; കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന്

കൊച്ചി: എംഇഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഫസൽ ഗഫൂർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു. നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയിലാണ് ഇ ഡി നടപടി. നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും നാടകീയമായാണ് ഫസൽ ഗഫൂറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോകാൻ എത്തിയതായിരുന്നു ഫസൽ ഗഫൂർ.
കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത ഫസൽ ഗഫൂറിനെ കൊച്ചി ഇ ഡി ഓഫീസിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തശേഷം വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു.
നേരത്തെ പല തവണ ഫസൽ ഗഫൂറിന് ഇ ഡി നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നതായാണ് വിവരം. എന്നാൽ ഇ ഡി ക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകാത്തതിനാൽ വെള്ളിയാഴ്ച വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. മണിക്കൂറുകളോളം ഫസൽ ഗഫൂറിനെ ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും ഇ ഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകണം എന്ന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.