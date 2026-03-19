Kerala

മാസപ്പിറവി കണ്ടു, സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ചെറിയ പെരുന്നാൾ

ഒരുമാസം നീണ്ട വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന് പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈദുൽ ഫിത്തർ ആഘോഷം
Updated on

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ചെറിയ പെരുന്നാൾ. വ്യാഴാഴ്ച ശവ്വാൽ മാസപ്പിറ കണ്ടതോടെ വെള്ളിയാഴ്ച ചെറിയ പെരുന്നാൾ (ഈദുൽ ഫിത്തർ) ആയിരിക്കുമെന്ന് വിവിധ ഖാസിമാർ അറിയിച്ചു. പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ മാസപ്പിറവി കണ്ടു. ഒരുമാസം നീണ്ട വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന് പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈദുൽ ഫിത്തർ ആഘോഷം.

ശവ്വാൽ മാസപ്പിറ കാണുന്നതോടെ പള്ളികളിൽനിന്ന് തക്ബീർ ധ്വനികളുയരും. പെരുന്നാൾ നമസ്‌കാരത്തിന് മുമ്പ് ഫിത്തർ സക്കാത്ത് വിതരണവും പൂർത്തിയാക്കും. പുത്തനുടുപ്പുകൾ അണിഞ്ഞ് വിശ്വാസികൾ ഈദ് ഗാഹുകളിലും പള്ളികളിലും പെരുന്നാൾ നമസ്‌കാരത്തിനായി ഒത്തുകൂടും. കുടുംബ,സുഹൃദ് ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കാനും സ്‌നേഹം പങ്കുവെയ്ക്കാനുമുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷം.

eid ul fitr

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com