വാഹനപ്രചാരണം: മോട്ടോർവാഹന നിയമം പാലിക്കണം

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: പ്രചാരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ മോട്ടോർവാഹനചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചുള്ളവയായിരിക്കണമെന്നും വാഹനത്തിന്‍റെ നിയമാനുസൃതമായി വേണ്ട രേഖകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ എ. ഷാജഹാൻ അറിയിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി സ്ഥാനാർ​ഥി​ക്ക് ഇരുചക്രവാഹനമുൾപ്പെടെ ഉപയോഗിക്കാം.

എന്നാൽ വാഹനപ്രചാരണ ചെലവ് സ്ഥാനാർ​ഥി​യുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ ചെലവ് കണക്കിന്‍റെ പരിധിയിൽ വരും. പ്രചാരണവാഹനത്തിന് വരണാധികാരിയുടെ മുൻകൂർ അനുമതിവാങ്ങണം. സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ പ്രചാരണം പാടില്ല. വരണാധികാരിയാണു പ്രചാരണവാഹനത്തിനുള്ള പെർമിറ്റ്‌ നൽകുന്നത്. വാഹനത്തിന്‍റെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കെറ്റ്, ടാക്‌സി / ടൂറിസ്റ്റ്‌ പെർമിറ്റ്, ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ്, ടാക്‌സ് അടച്ചതിന്‍റെ രേഖ, ഇൻഷ്വറൻസ്, പുക പരിശോധനാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ സഹിതമാണ്‌ പെർമിറ്റിനായി ബന്ധപ്പെട്ട വരണാധികാരിക്ക് അപേക്ഷ നൽ​കേ​ണ്ട​ത്.

വരണാധികാരി നൽകുന്ന ഒറിജിനൽ പെർമിറ്റ് വാഹനത്തിന്‍റെ മുൻവശത്ത് കാണത്തക്കവിധം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും വേണം. പെർമിറ്റിൽ വാഹനത്തിന്‍റെ നമ്പർ, സ്ഥാനാർ​ഥി​യുടെ പേര് എന്നിവ ഉണ്ടാകും. പ്രചാരണ വാഹനത്തിന്‍റെ രൂപമാറ്റം, വാഹനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരസ്യം, കൊടി എന്നിവയുടെ പ്രദർശനം, വീഡിയോ പ്രചരണവാഹനം എന്നിവയെല്ലാം മോട്ടോർ വാഹനനിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കണം.

വാഹനങ്ങളിൽ ഉച്ചഭാഷിണി ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്‌ പൊലീസ് അധികാരിയുടെ അനുമതി വാങ്ങണം. ഇതിനായി വരണാധികാരി ന​ൽ​കി​യ വാഹന പെർമിറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകളുടെ പകർപ്പ്‌ സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അപേക്ഷിക്കണം. വരണാധികാരിയുടേയോ പൊലീസ് അധികാരിയുടേയോ പെർമിറ്റ് ഇല്ലാത്ത വാഹനം പ്രചരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അത്തരം വാഹനം അനധികൃത പ്രചാരണ വാഹനമായി കണക്കാക്കി നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചു.

