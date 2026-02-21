കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാവണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവർക്ക് ഇഡി നോട്ടീസ് അയച്ചു. മാർച്ച് ആദ്യ വാരം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാവണമെന്നാണ് നോട്ടീസിൽ പറയുന്നത്. നേരത്തെ സ്വർണക്കൊള്ളയിലെ രണ്ടു കേസുകളിലും തന്ത്രിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു.
തന്ത്രിക്കെതിരേ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിൽ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എൻ. വാസുവിനും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാവണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.