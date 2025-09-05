ഓണക്കാലത്ത് റെക്കോഡ് വിൽപ്പനയുമായി മിൽമ

തിരുവനന്തപുരം: ഓണക്കാലത്ത് സർവകാല റെക്കോഡ് തൈര്, പാൽ വിൽപ്പനയുമായി മിൽമ. ഉത്രാടം ദിനത്തില് മാത്രം 38.03 ലക്ഷം ലിറ്റര് പാലും 3.97 ലക്ഷം കിലോ തൈരുമാണ് വിറ്റു പോയത്.
തിരുവോണത്തിന് മുമ്പുള്ള ആറ് ദിവസങ്ങളിലായി സര്ക്കാര് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സഹകരണസംഘം വഴി 1,19,58,751 ലിറ്റര് പാലും 14,58,278 ലക്ഷം കിലോ തൈരുമാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ശരാശരി അഞ്ച് ശതമാനം വളര്ച്ചയാണ് ഇക്കുറി ഉണ്ടായത്.
ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതന് 31 വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം നെയ്യുടെ വില്പ്പന 863.92 ടണ് രേഖപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 663.74 ടണ് ആയിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസത്തിനിടെ മാത്രം 127.16 ടണ് നെയ്യ് വിറ്റഴിച്ചതോടെ ആകെ വില്പ്പന 991.08 ടണ്ണായി ഉയര്ന്നു.