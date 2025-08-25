Kerala

ഷീല സണ്ണിക്കെതിരായ വ‍്യാജ ലഹരിക്കേസ്; പ്രതി ലിവിയ ജോസ് ജയിൽ മോചിതയായി

76 ദിസത്തെ റിമാൻഡ് കാലാവധിക്കു ശേഷമാണ് ജയിൽ മോചിതയായത്
fake drug case against sheela sunny; her relative liviya jose released from jail

ലിവിയ ജോസ് | ഷീല സണ്ണി

Updated on

തൃശൂർ: ചാലക്കുടിയിലെ ബ‍്യൂട്ടി പാർലർ ഉടമയായിരുന്ന ഷീല സണ്ണിയെ വ‍്യാജ ലഹരിക്കേസിൽ കുടുക്കിയ പ്രതി ലിവിയ ജോസ് ജയിൽ മോചിതയായി. 76 ദിസത്തെ റിമാൻഡ് കാലാവധിക്കു ശേഷമാണ് ജയിൽ മോചിതയായത്. ഷീല സണ്ണിയുടെ മരുമകളുടെ സഹോദരിയാണ് ലിവിയ. കേസിൽ പ്രതികളായിരുന്ന ലിവിയ ജോസും നാരായണ ദാസും ചേർന്നായിരുന്നു ഷീല സണ്ണിയുടെ ബാഗിൽ എൽഎസ്ഡി സ്റ്റാമ്പുകൾ വച്ചത്.

ഷീലയുടെ ബാഗിൽ നിന്നും 12 എൽഎസ്‌ഡി സ്റ്റാമ്പുകളായിരുന്നു എക്സൈസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. സ്വഭാവ ദൂഷ‍്യം ആരോപിച്ചതിന്‍റെ വൈരാഗ‍്യത്തിലാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് ഷീല സണ്ണിയെ വ‍്യാജ ലഹരിക്കേസിൽ കുടുക്കിയത്.

fake drug case against sheela sunny; her relative liviya jose released from jail
ഷീല സണ്ണിക്കെതിരായ വ‍്യാജ ലഹരിക്കേസ്; പ്രതി നാരായണ ദാസിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു

കേസിൽ 72 ദിവസം ഷീല സണ്ണി ജയിലിൽ കിടന്നിരുന്നു. പിന്നീട് വ‍്യാജ ലഹരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ഷീല സണ്ണിയെ പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിന്നും നീക്കിയത്.

case
sheela sunny

Trending

No stories found.

Latest News

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com