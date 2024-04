തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: വ്യാജ പ്രചാരണം വാട്ട്സാപ്പ് വഴി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം

False propaganda can be reported through WhatsApp

ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരേ കർശന നടപടിക്ക് നിർദേശം. തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാജപ്രചാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പൊലീസിന്‍റെ സമൂഹ മാധ്യമ നിരീക്ഷണസംഘങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വിവരം നൽകാനും സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാട്ട്സാപ്പ് നമ്പറുകൾ ചുവടെ: സൈബർ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് 9497942700

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി 9497942701

തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ 9497942715

കൊല്ലം സിറ്റി 9497942702

കൊല്ലം റൂറൽ 9497942716

പത്തനംതിട്ട - 9497942703

ആലപ്പുഴ - 9497942704

കോട്ടയം - 9497942705

ഇടുക്കി - 9497942706

എറണാകുളം സിറ്റി 9497942707

എറണാകുളം റൂറൽ 9497942717

തൃശൂർ സിറ്റി - 9497942708

തൃശൂർ റൂറൽ 9497942718

പാലക്കാട് - 9497942709

മലപ്പുറം - 9497942710

കോഴിക്കോട് സിറ്റി 9497942711

കോഴിക്കോട് റൂറൽ 9497942719

വയനാട് - 9497942712

കണ്ണൂർ സിറ്റി 9497942713

കണ്ണൂർ റൂറൽ 9497942720

കാസർകോട് 9497942714

തിരുവനന്തപുരം റെയ്ഞ്ച് 9497942721

എറണാകുളം റെയ്ഞ്ച് 9497942722

തൃശൂർ റെയ്ഞ്ച് 9497942723

കണ്ണൂർ റെയ്ഞ്ച് 9497942724