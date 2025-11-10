Kerala

എറണാകുളത്ത് 25 ലക്ഷം കടന്ന് ഫാൻസി നമ്പർ ലേലം

KL 07 DH 7000 എന്ന ഫാൻസി നമ്പർ 25,02,000 രൂപയ്ക്കാണ് ലേലത്തിന് പോയത്
Fancy number auction in Ernakulam crosses 25 lakhs

എറണാകുളത്ത് 25 ലക്ഷം കടന്ന് ഫാൻസി നമ്പർ ലേലം

representative image

Updated on

ആലുവ: എറണാകുളത്ത് നടന്ന ഫാൻസി നമ്പറിന്‍റെ ലേലം ശ്രദ്ധേയമായി. KL 07 DH 7000 എന്ന ഫാൻസി നമ്പർ 25,02,000 രൂപയ്ക്കാണ് ലേലത്തിന് പോയത്. എറണാകുളം സ്വദേശിയായ വ്യവസായിയാണ് ഈ നമ്പർ ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. ഈ നമ്പറിനായി നാലു പേരാണ് ഓൺലൈൻ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.

ഇതിനുമുമ്പ് KL 07 DG 0007 എന്ന നമ്പർ 55,99,000 രൂപയ്ക്കാണ് ലേലത്തിൽ പോയിരുന്നത്. ഫാൻസി നമ്പറുകൾ ഓൺലൈൻ ലേലം ആരംഭിച്ചതോടെ സർക്കാരിന്‍റെ വരുമാനം 5 ഇരട്ടിയോളം കൂടിയതായാണ് വിവരം.

സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേലം തുക ലഭിക്കുന്നത് എറണാകുളം രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയാണ്, രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോടും, തൃശൂരുമാണ്.

ernakulam
fancy number

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com