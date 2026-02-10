Kerala

ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് റോഡിൽ ഷോക്കേറ്റ് പിടയുന്ന മയിൽ; സിപിആർ നൽകി രക്ഷിച്ച് ഫയർഫോഴ്സ് | VIDEO

മയിലിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന്‍റെ വിഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുകയാണ്
fire and rescue team give cpr to peacock

ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് റോഡിൽ ഷോക്കേറ്റ് പിടയുന്ന മയിൽ; സിപിആർ നൽകി രക്ഷിച്ച് ഫയർഫോഴ്സ്

Updated on

പാലക്കാട്: ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ നിന്ന് ഷോക്കറ്റ് വീണ മയിലിന് പുതുജീവൻ നൽകി പാലക്കാട്‌ അഗ്നിരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ശ്വാസംകിട്ടാതെ പിടഞ്ഞ മയിലിന് സിപിആർ നൽകി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്‍റെ വിഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുകയാണ്.

പാലക്കാട്‌ സിവിൽ സ്റ്റേഷന് സമീപത്ത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതു മണിയോടെയാണ് സംഭവം. സിവിൽ സ്റ്റേഷനു സമീപത്തുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമറിനു താഴെ ആളുകൾ കൂടിനിൽക്കുന്നതു കണ്ടാണ് അഗ്നിരക്ഷാജീവനക്കാർ അവിടേക്ക് ഓടിയെത്തിയത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് വീണുകിടക്കുന്ന മയിലിനെയാണ് കണ്ടത്. ശ്വാസമെടുക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുകയായിരുന്നു മയിൽ.

ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ആർ. സതീഷ്, ആർ. രാജേഷ്, കെ. ഷാജി അടക്കമുള്ളവർ മയിലിനേയും കൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി. ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മയിലിന് സിപിആർ നൽകിത്തുടങ്ങി. ആദ്യം അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു മയിൽ. ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ മയിൽ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്കെടുത്ത് കരഞ്ഞു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ മയിലിനെയുംകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള വെറ്ററിനറി ആശുപത്രിയിലേക്ക് തിരിച്ചു. തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രാഥമികശുശ്രൂഷ നൽകിയ ശേഷമാണ് വിട്ടയച്ചത്.

Fire and Rescue
peacock

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com