കല്പ്പറ്റ: ഹല്വ കിട്ടിയില്ലെന്ന് കാട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് പരാതി നൽകി കന്നി വോട്ടര്. വയനാട് കാവുംമന്ദം 142-ാം ബൂത്തില് വോട്ട് ചെയ്ത കന്നി വോട്ടറാണ് ഹല്വ ലഭിക്കാത്തതില് പരാതിയുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചത്.
വോട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ബൂത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് യുവാവ് ഹല്വ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ഹല്വ ഇല്ലെന്ന മറുപടിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് നല്കിയത്. ഹല്വ കിട്ടാത്ത നിരാശയിലായ യുവാവ് വെബ്സൈറ്റില് കയറി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ തിരുവനന്തപുരം ഓഫീസ് നമ്പരില് വിളിച്ച് പരാതി പറയുകയായിരുന്നു.
കലക്റ്ററുടെ പേജില് ഹല്വ നല്കുന്ന റീല്സ് ഉള്ളതിനാല് കലക്റ്ററേറ്റിലും വിളിച്ച് പരാതി അറിയിച്ചു. റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യാമെന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ബൂത്തുകളില് മാത്രമാണ് മധുരം നല്കുന്നതെന്ന് അധികൃതര് മറുപടി നല്കി. ഇത്തവണ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വോട്ടുചെയ്യുന്ന കന്നി വോട്ടര്മാര്ക്ക് മധുരം പകരാനായി ഹല്വ നല്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് അറിയിച്ചിരുന്നു.