Kerala

"പാര്‍ട്ടിക്ക് പിണറായി പേടി"; സിപിഎമ്മിനെ പരിഹസിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ മുൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്‍റ്

"ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാൻലിനെ പുകഴ്‌ത്തുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി പേടിക്കുകപോലുംവേണ്ട.!"
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Manu Thomas
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കണ്ണൂർ: സിപിഎമ്മിനെ പരിഹസിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ മുൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്‍റ് മനു തോമസ്. പാര്‍ട്ടിക്ക് പിണറായി പേടിയാണെന്നും പിണറായി സ്തുതിയാണെന്നും ബാക്കിയുള്ളവർ ജൂനിയർ പിണറായിമാരായി നടക്കുന്നുവെന്നും മനു തോമസ് പരിഹസിച്ചു.

പിണറായി ഇല്ലാതായാലും പിണറായിയെ പേടിച്ച് ചിലർ ഉറക്കത്തില്‍ ഞെട്ടിയുണരുമെന്നും നേരേ നിന്ന് രണ്ട് പേര് രണ്ട്ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളായിരുന്നെന്നും മനു ഫെയ്സ് ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ...

പിണറായി പേടി

പിണറായി സ്തുതി

ഇതാണ് സി.പി. ഐ.എം ജില്ലാ കമ്മറ്റി മുതൽ മുകളിലേക്ക് ഉള്ള എല്ലാ കമ്മറ്റിയുടെയും 2005 ന് ശേഷമുള്ള പൊതുസ്വഭാവം

ബാക്കി പിണറായിയെ അനുകരിച്ച

കുറെ ജൂനിയർ പിണറായിമാരും. പിണറായി ഇല്ലാതായാലും ചിലപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും ഉറക്കത്തിൽ വരെ ഞെട്ടിയുണരും. അയാൾ വരുമെന്ന് പേടിച്ച്. . .!

അത്ര ഗാഢമായ ഏകാധിപത്യസംഘടനാ രീതികൾ ഇവർ ഈ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ബോധമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രാംഷി പറഞ്ഞതുപോലെയൊരു മാനസിക-സാംസ്കാരിക hegemony യാണത്

നേരേ നിന്ന് രണ്ട് പേര് രണ്ട്ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളു. പക്ഷെ ചോദിക്കാൻ സംഗതി കൈയിലുള്ളവർ വേണ്ടെ ആരെങ്കിലും.!

ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാൻലിനെ പുകഴ്‌ത്തുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി പേടിക്കുകപോലുംവേണ്ട.!

കാരണം ട്രോട്സ്‌കിയുടെ തലയെടുത്ത കോടാലി മഞ്ഞ് മൂടികിടക്കുന്നുണ്ട്... ആയതിനാൽ

വിശ്വാസികൾ വിശദീകരണം കേൾക്കട്ടെ

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