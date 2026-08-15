ഗണേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണം; എൻഎസ്എസ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു

കൊല്ലം: മുൻ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാറിനെതിരേ കൊട്ടാരക്കര എൻഎസ്എസ് താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. ഗണേഷ് കുമാർ എൻഎസ്എസിൽ നിന്നും രാജിവയ്ക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.
കുലംകുത്തികളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സംഘടനയെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ധരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗണേഷ് കുമാർ വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർഗത്തിലാണെന്നും എൻഎസ്എസ് തലപ്പത്ത് നിന്നും പുറത്തായത് ദൈവീകമായിട്ടാണെന്നും പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു.
സംസ്കാര ശൂന്യമായ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിന് ഉടമയാണ് ഗണേഷ് കുമാറെന്നും എൻഎസ്എസിന്റെ അമരത്തിരുന്ന് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചെന്നും ആ മതത്തിൽ ആരാധന നടത്തിയെന്നും പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു.