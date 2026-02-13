Kerala

അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് ചെലവായത് 3 കോടി, കണക്കുകൾ ആർക്കും പരിശോധിക്കാമെന്ന് പി.എസ്. പ്രശാന്ത്

തുക പൂർണമായി സ്പോൺസർഷിപ്പായി ലഭിച്ചതാണെന്നും പി.എസ്. പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു
global ayyappa sangamam travancore devaswom board p.s. prasanth

പി.എസ്. പ്രശാന്ത്

Updated on

കോഴിക്കോട്: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന്‍റെ നടത്തിപ്പിനായി ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചത് മൂന്ന് കോടി രൂപ മാത്രമാണെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്‍റ് പി.എസ്. പ്രശാന്ത്. തുക പൂർണമായി സ്പോൺസർഷിപ്പായി ലഭിച്ചതാണെന്നും കണക്കുകൾ ആർക്കും പരിശോധിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന്‍റെ നടത്തിപ്പിനായി ഒരു രൂപ പോലും ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്നും ചെലവാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പി.എസ്. പ്രശാന്ത് പറയുന്നത്. സമൂഹമാധ‍്യമങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇക്കാര‍്യം വ‍്യക്തമാക്കിയത്.

അതേസമയം, അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവരിൽ നിന്നും പണം തട്ടിയെടുത്തെന്നും അയ്യപ്പന്‍റെ പേരിലുള്ള മറ്റൊരു തട്ടിപ്പാണ് അയ്യപ്പ സംഗമമെന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്‍റെ ആരോപണം.

sabarimala
Travancore Devaswom Board
PS Prasanth
ayyappa devotees

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com