സ്വർണവില വീണ്ടും താഴോട്ട്; പവന് ആയിരം രൂപയോളം കുറഞ്ഞു

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ചൊവ്വാഴ്ചയും താഴേക്ക്. പവന് 1120 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,13,600 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 140 രൂപ കുറഞ്ഞ് 140 രൂപയിലെത്തി. ഇന്നലെ 1,14, 720 രൂപയായിരുന്നു പവൻ വില.

തുടർച്ചയായ രണ്ടാംദിവസമാണ് സ്വർണത്തിന് വില കുറയുന്നത്. ആഗോള വിപണിയിലെ ലാഭമെടുപ്പാണ് വില ഇടിവിന് കാരണം.

ഫെബ്രുവരി 1ന് സ്വർണത്തിന് 1,17,760 രൂപയായിരുന്നു വില. ഈമാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയായിരുന്നു ഇത്. പിന്നീട് 1,07,920 ലേക്ക് താഴ്ന്നതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും വില ഉയർന്നത്. വെള്ളി വില 2.65 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 75.35 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

