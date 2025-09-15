തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഒരു പവന് 81,520 രൂപയാണ്. ഗ്രാമിന് 10,190 രൂപയാണ്. സെപ്റ്റംബർ ആദ്യം 77,640 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണ വില. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വര്ണ ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഇന്ത്യ.
ഓരോ വര്ഷവും ടണ് കണക്കിന് സ്വര്ണം രാജ്യത്ത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. രാജ്യാന്തര വിപണിയില് സ്വര്ണത്തിന് വില കുറഞ്ഞാല് ഇന്ത്യയില് വില കുറയണമെന്ന് നിര്ബന്ധമില്ല.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിക്കനുസരിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ വെള്ളി വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. ഡോളറുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് രൂപയുടെ വിലയില് വരുന്ന കയറ്റിറക്കങ്ങളും വെള്ളി വിലയെ സ്വാധീനിക്കും.