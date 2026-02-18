പാലക്കാട്: സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറത്തിറക്കുന്ന പുതിയ ബ്രാൻഡ് ബ്രാൻഡി ഫെബ്രുവരി 21ന് വിപണിയിലെത്തും. പാലക്കാട് മലബാർ ഡിസ്റ്റലറിയിലാണ് ബ്രാൻഡി ഉത്പാദ്പ്പിക്കുന്നത്. മദ്യത്തിന് ഇതുവരെ പേര് നൽകിയിട്ടില്ല. നേരത്തെ ബ്രാൻഡിക്ക് പേരും ലോഗോയും നിർദേശിക്കുന്നവർക്ക് 10,000 രൂപ സമ്മാനം ലഭിക്കുമെന്ന തരത്തിൽ ബെവ്കോ പരസ്യം നൽകിയിരുന്നു.
പിന്നീട് ഇത് വിവാദമാകുകയും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി എത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ പേരും ലോഗോയും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു പരസ്യം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു ബെവ്കോ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്.