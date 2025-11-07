തിരുവനന്തപുരം: ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡോക്റ്റർമാരുടെ സംഘടനയായ കെജിഎംസിടിഎ നവംബർ 13ന് പണിമുടക്കുന്നു. അത്യാഹിത സേവനങ്ങളെ പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും.
പ്രവേശന തസ്തികകളിലെ ശമ്പളത്തിലെ അപാകത പരിഹരിക്കുക, 2016 മുതലുളള ശമ്പള പരിഷ്കരണ കുടിശിക നൽകുക, ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തസ്തികകളിൽ അടിയന്തര നിയമനം നടത്തുക എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം.
ഇതുവരെ സമാധാനപരമായ സമരം സ്വീകരിച്ചിട്ടും, സർക്കാർ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും ഡോക്റ്റർമാർ ആരോപിച്ചു. സർക്കാർ നിസ്സഹകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഒപി ബഹിഷ്കരണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ നിർബന്ധിതരായതെന്നും സംഘടന പറഞ്ഞു. സമരം മൂലം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരിനായിരിക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.