ഗുരുവായൂർ - എറണാകുളം പാസഞ്ചർ പുനരാരംഭിക്കും: സുരേഷ് ഗോപി

തൃശൂർ: കോവിഡിന് മുൻപ് നിർത്തിവച്ച ഗുരുവായൂർ - എറണാകുളം പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സരേഷ് ഗോപി. റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.
പാസഞ്ചറിനു പുറമേ തൃശൂർ വരെ ഒരു ഷട്ടിൽ സർവീസും ആരംഭിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. കലുങ്ക് സംവാദത്തിലായിരുന്നു സുരേഷ് ഈ കാര്യം അറിയിച്ചത്. പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുളള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണെന്നും
താൻ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതാണെന്നും ഇപ്പോ ശരിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിച്ച് പോകുന്നവനല്ലെന്നും സുരേഷ് ഗോപി കൂട്ടിച്ചേർത്തി.