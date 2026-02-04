കൊട്ടാരക്കര: കൊട്ടാരക്കരയിൽ ചുരിദാർ ധരിച്ചെത്തിയ പ്രധാന അധ്യാപികയെ സ്കൂളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ലെന്ന പരാതി. നെടുവത്തുർ ഈശ്വരവിലാസം ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലാണ് സംഭവം. സ്കൂൾ മാനേജരുടെ നിർദേശ പ്രകാരം ഗേറ്റ് കീപ്പർ അധ്യാപികയെ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ തടഞ്ഞുവെന്നാണ് ആരോപണം.
ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രധാന അധ്യപിക സിന്ധു എസ്. ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു. പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അധ്യാപികയെ സ്കൂളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഏത് വസ്ത്രമിട്ടും സ്കൂളിൽ വരാമെന്നും തടയാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് സ്കൂൾ മാനേജരുടെ വിശദീകരണം.