ചുട്ടുപൊള്ളും സൂക്ഷിക്കണം! ചൊവ്വാഴ്ച വരെ താപനില നാല് ഡിഗ്രി വരെ ഉയരും, ജാഗ്രത നിർദേശം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് വര്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ജാഗ്രതാ നിര്ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. ചൊവ്വാഴ്ച വരെ താപനില സാധാരണയെക്കാള് മൂന്ന് മുതല് നാല് ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ കൂടുതല് ഉയരാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ അറിയിപ്പ്.
ഉയര്ന്ന ചൂട് സൂര്യാഘാതം, സൂര്യാതപം, നിര്ജലീകരണം തുടങ്ങി ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുന്നതിനാല് നിര്ദ്ദേ ശങ്ങള് പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് അള്ട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളുടെ വികിരണ തോതും ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്.
പുനലൂരിലാണ് ശനിയാഴ്ച ഏറ്റവും കൂടുതല് ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 36.2 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസായിരുന്നുതാപനില. ഇത് സാധാരണയേക്കാള് 4.7 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് അധികമാണ്. പലയിടങ്ങളിലും രണ്ട് ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് മുതല് താപനില ഉയര്ന്ന നിലയിലാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് യുവി ഇന്ഡക്സ് ഏഴ് മുതല് എട്ട് വരെയായി ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്.