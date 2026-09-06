Kerala

ചുട്ടുപൊള്ളും സൂക്ഷിക്കണം! ചൊവ്വാഴ്ച വരെ താപനില നാല് ഡിഗ്രി വരെ ഉയരും, ജാഗ്രത നിർദേശം

സാ​ധാ​ര​ണ​യെ​ക്കാ​ള്‍ മൂ​ന്ന് മു​ത​ല്‍ നാ​ല് ഡി​ഗ്രി സെ​ല്‍ഷ്യ​സ് വ​രെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഉ​യ​രാ​ന്‍ സാ​ധ്യ​ത​
heat alert in kerala

ചുട്ടുപൊള്ളും സൂക്ഷിക്കണം! ചൊവ്വാഴ്ച വരെ താപനില നാല് ഡിഗ്രി വരെ ഉയരും, ജാഗ്രത നിർദേശം

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തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ചൂ​ട് വ​ര്‍ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ജാ​ഗ്ര​താ നി​ര്‍ദ്ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര​കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വ​രെ താ​പ​നി​ല സാ​ധാ​ര​ണ​യെ​ക്കാ​ള്‍ മൂ​ന്ന് മു​ത​ല്‍ നാ​ല് ഡി​ഗ്രി സെ​ല്‍ഷ്യ​സ് വ​രെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഉ​യ​രാ​ന്‍ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ അ​റി​യി​പ്പ്.

ഉ​യ​ര്‍ന്ന ചൂ​ട് സൂ​ര്യാ​ഘാ​തം, സൂ​ര്യാ​ത​പം, നി​ര്‍ജ​ലീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ നി​ര്‍ദ്ദേ ശ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി​യും അ​റി​യി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് അ​ള്‍ട്രാ വ​യ​ല​റ്റ് ര​ശ്മി​ക​ളു​ടെ വി​കി​ര​ണ തോ​തും ഉ​യ​ര്‍ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

പു​ന​ലൂ​രി​ലാ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ ചൂ​ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. 36.2 ഡി​ഗ്രി സെ​ല്‍ഷ്യ​സാ​യി​രു​ന്നു​താ​പ​നി​ല. ഇ​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​യേ​ക്കാ​ള്‍ 4.7 ഡി​ഗ്രി സെ​ല്‍ഷ്യ​സ് അ​ധി​ക​മാ​ണ്. പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ര​ണ്ട് ഡി​ഗ്രി സെ​ല്‍ഷ്യ​സ് മു​ത​ല്‍ താ​പ​നി​ല ഉ​യ​ര്‍ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് യു​വി ഇ​ന്‍ഡ​ക്സ് ഏ​ഴ് മു​ത​ല്‍ എ​ട്ട് വ​രെ​യാ​യി ഉ​യ​ര്‍ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

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