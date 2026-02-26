കേരളത്തിൽ ചൂട് മുന്നറിയിപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് കൂടിയതോടെ രണ്ടിടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന അള്ട്രാവയലറ്റ് സൂചിക രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും ജനങ്ങൾ ജാഗ്രതപാലിക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. പത്തനംതിട്ടയിലെ കോന്നിയിലും ഇടുക്കിയിലെ മൂന്നാറിലും അള്ട്രാവയലറ്റ് സൂചിക അനുസരിച്ച് എട്ട് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി ഈ പ്രദേശങ്ങളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
അള്ട്രാ വയലറ്റ് സൂചിക എട്ടുമുതല് പത്ത് വരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. കൊട്ടാരക്കര, ചെങ്ങന്നൂര്, ചങ്ങനാശേരി, ഒല്ലൂര്, തൃത്താല, പൊന്നാനി, ബേപ്പൂര്, മാനന്തവാടി പ്രദേശങ്ങളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ പ്രദേശങ്ങളില് ആറു മുതല് ഏഴ് വരെയാണ് അള്ട്രാവയലറ്റ് സൂചിക.
തുടര്ച്ചയായി കൂടുതല് സമയം അള്ട്രാവയലറ്റ് രശ്മികള് ശരീരത്തില് ഏല്ക്കുന്നത് സൂര്യാതപത്തിനും ത്വക്ക് രോഗങ്ങള്ക്കും നേത്രരോഗങ്ങള്ക്കും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും കാരണമായേക്കാം.
പൊതുജനങ്ങള് സുരക്ഷാമുന്കരുതലുകള് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.പകല് 10 മണി മുതല് മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് ഉയര്ന്ന അള്ട്രാവയലറ്റ് സൂചിക രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത്. അതിനാല് ആ സമയങ്ങളില് കൂടുതല് നേരം ശരീരത്തില് നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏല്ക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.അതേസമയം, ഇന്നലെയും ചൂടിനാശ്വാസമായി ജില്ലകളിൽ വേനൽമഴയെത്തി.