Kerala

കനത്ത മഴ: എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വിദ‍്യാഭ‍്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി

സോഷ‍്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് കലക്റ്റർ അവധി പ്രഖ‍്യാപിച്ചത്
Heavy rain; Holiday for educational institutions in Ernakulam district on july 31

കനത്ത മഴ: എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വിദ‍്യാഭ‍്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി

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കൊച്ചി: കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ജൂലൈ 31 വെള്ളിയാഴ്ച എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളെജുകൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള എല്ലാ വിദ‍്യാഭ‍്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജില്ലാ കലക്റ്റർ ജി. പ്രിയങ്ക അവധി പ്രഖ‍്യാപിച്ചു.

സോഷ‍്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് കലക്റ്റർ അവധി പ്രഖ‍്യാപിച്ചത്. അങ്കണവാടികൾക്കും ട‍്യൂഷന്‍ സെന്‍ററുകൾക്കും അവധി ബാധകമാണ്. ജില്ലയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ‍്യാപിച്ച സാഹചര‍്യത്തിലാണ് അവധി.

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കനത്ത മഴ: ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ

സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ (ജൂലൈ 31) അവധി

ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും കണക്കിലെടുത്ത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാളെ (ജൂലൈ 31, വെള്ളിയാഴ്ച) അവധിയായിരിക്കും. അങ്കണവാടികൾക്കും ട്യൂഷൻ സെന്‍ററുകൾക്കും അവധി ബാധകമാണ്

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