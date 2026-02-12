ശബരിമല ജീവനക്കാരുടെ ഫണ്ട് കൈമാറ്റം; വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: മണ്ഡലകാലത്ത് ശബരിമല ജീവനക്കാർ സംശയാസ്പദമായ ഫണ്ട് കൈമാറ്റം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. 2025-26 മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് സീസണിൽ ശബരിമലയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ജീവനക്കാർ നടത്തിയ സംശയാസ്പദമായ ഫണ്ട് കൈമാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ചീഫ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറോട് കേരള ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ശബരിമലയിലെ കാഷ്വൽ തൊഴിലാളികളുടെയും സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുടെയും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വമേധയാ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ രാജാ വിജയരാഘവൻ വി., കെ.വി. ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഈ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്.
റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർക്ക് രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായും തുടർന്ന് നവംബർ 17 മുതൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകകളെക്കുറിച്ച് അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച വിജിലൻസ് ഓഫീസർ ഒരു രഹസ്യ അന്വേഷണം നടത്തിയതായും കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി. അന്വേഷണത്തിൽ, ഏകദേശം 14 ലക്ഷം രൂപ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയും ഉയർന്ന തുക പണമടച്ചതിനാൽ, തുകയുടെ ഉറവിടത്തെയും നിയമസാധുതയെയും കുറിച്ച് സംശയം ഉയർന്നിരുന്നു. രണ്ട് ജീവനക്കാർ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയും മറ്റ് മൂന്ന് പേർ 25,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ രൂപയും കൈമാറി. ഈ വ്യക്തികളോട് അന്വേഷണത്തിന് ഹാജരാകാൻ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ നിർദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. അതിനാൽ, ഈ പണമയയ്ക്കലുകൾ പരിശോധിക്കാൻ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു. ശരിയായ ക്രിമിനൽ അന്വേഷണത്തിനായി സന്നിധാനം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഔപചാരികമായി പരാതി നൽകാൻ ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബെഞ്ചിനെ അറിയിച്ചു.
സന്നിധാനത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട കാലയളവിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും, താൽക്കാലികമായോ, താൽക്കാലികമായോ, സ്ഥിരമായോ ആകട്ടെ, ഡാറ്റാബേസ് നേടാൻ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അതുവഴി സമഗ്രമായ പരിശോധന നടത്താനും ഏതെങ്കിലും വഞ്ചനാപരമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയോ സംശയാസ്പദമായ ഫണ്ട് കൈമാറ്റത്തിന്റെയോ പൂർണ്ണമായ വ്യാപ്തി കണ്ടെത്താനും സാധിക്കും . ഇതുസംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ട് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കാനും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേസ് മാർച്ച് 11 ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.