കോഴിക്കോട്: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുക്കുന്ന ദേശീയപാത ഉദ്ഘാടനത്തിന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ ക്ഷണിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബദലായി റോഡ് ഷോ നടത്താനൊരുങ്ങി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ഉച്ചയോടെ രാമനാട്ടുകര-വെങ്ങളം റീച്ചിലാണ് റോഡ് ഷോ.
മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. ദേശീയപാതയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മന്ത്രിക്ക് ക്ഷണില്ലാത്തത് ജനാധിപത്യപരമായ മര്യാദയല്ലെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പ്രതികരിച്ചത്.