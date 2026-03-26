ആലപ്പുഴ: കായംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയും സിറ്റിങ് എംഎൽഎയുമായ യു. പ്രതിഭയ്ക്കെതിരായ അധിക്ഷേപ പരാമര്ശത്തില് മുസ്ലിം ലീഗ് മുന് നേതാവും യുഡിഎഫ് കൺവീനറുമായ ഇര്ഷാദിനെതിരേ കേസെടുക്കാന് നിര്ദേശം. ജില്ലാ കലക്റ്ററാണ് പൊലീസിന് നിര്ദേശം നല്കിയത്. സംഭവത്തില് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര് ജില്ലാ കലക്റ്ററോട് റിപ്പോര്ട്ട് തേടിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് നിർദേശം.
സ്ത്രീകളുടെ അഭിമാനത്തെ ക്ഷതപ്പെടുത്തല്, തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അടിസ്ഥാന രഹിതമായ പ്രസ്താവന നടത്തല്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിധത്തില് തെറ്റായ പ്രസ്താവന, അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തല് തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകള് പ്രകാരം കേസെടുക്കാനാണ് നിര്ദേശം. അധിക്ഷേപ പരാമര്ശത്തിനെതിരേ പ്രതിഭയും മഹിളാ അസോസിയേഷനും പൊലീസിന് പരാതി നല്കിയിരുന്നു.