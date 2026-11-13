ശബരിമല നെയ്യ് വിതരണ ക്രമക്കേട്; തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് വ്യാപാരികൾ അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിൽ 2025-ലെ തീർഥാടന കാലത്ത് നെയ്യ് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് മൊത്തവ്യാപാരികളെ വിജിലൻസ് പ്രത്യേക സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒട്ടൻചത്രം സ്വദേശികളായ നെയ്യ് വ്യാപാരികളായ വെങ്കടേശ്വരൻ, കുമാരൻ എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കരാർ പ്രകാരം മിൽമയിൽ നിന്ന് ശബരിമലയിലേക്ക് നെയ്യ് എത്തിക്കാനുള്ള ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന കരാറുകാരൻ എസ്.എസ്. ബിനു മറിച്ചുവിറ്റ നെയ്യ് വാങ്ങിയതിനാണ് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ തീർഥാടന കാലത്ത് ശബരിമലയിലേക്ക് നെയ്യ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കരാർ മിൽമയ്ക്കായിരുന്നു. എന്നാൽ, ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട നെയ്യ് ബിനു ഒട്ടൻചത്രത്തെ വ്യാപാരികൾക്ക് മറിച്ചുവിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിജിലൻസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഏകദേശം 50 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് നെയ്യ് വിറ്റതെന്നാണ് വിവരം. കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച് നെയ്യ് മറിച്ചുവിൽക്കുകയായിരുന്നെന്ന് വ്യാപാരികൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വിജിലൻസ് ആരോപിച്ചു. ഇടപാടുകളുടെ രേഖകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പണം നേരിട്ട് പണമായി കൈമാറിയെന്നും അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഏകദേശം 11,000 ലിറ്റർ നെയ്യ് മറിച്ചുവിറ്റ് പകരം വിലകുറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നം വിതരണം ചെയ്തുവെന്ന കേസിൽ ബിനുവിനെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിലൂടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഏകദേശം 2.5 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് കണക്ക്.
കഴിഞ്ഞ തീർഥാടന കാലത്ത് ശബരിമല സ്റ്റോറിൽ സൂപ്പർവൈസറായി ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരൻ ജയലാലിനെയും വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ശബരിമലയിലെ സ്റ്റോർ രേഖകളിൽ മുഴുവൻ നെയ്യും ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും മറിച്ചുവിറ്റ നെയ്യിന് പകരം വിതരണം ചെയ്ത ഉൽപ്പന്നം പൂർണമായും ശബരിമലയിൽ എത്തിയിരുന്നില്ലെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
നെയ്യ് മുഴുവനായി ക്ഷേത്രത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും രജിസ്റ്ററുകളിൽ ലഭിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി ജയലാൽ ബിനുവിനെ സഹായിച്ചെന്നാണ് വിജിലൻസിന്റെ ആരോപണം. ക്രമക്കേടിൽ ബിനുവിനെ സഹായിച്ച മറ്റൊരു ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരൻ, ശബരിമല സ്റ്റോറിലെ സൂപ്പർവൈസർ എന്നിവർ ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ്.