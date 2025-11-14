Kerala

എസ്ഐആറിൽ ഇടപെടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി; സർക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാം

ഹർജിയിലെ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചു
സർക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാം

എസ്ഐആറിൽ ഇടപെടാനില്ല

കൊച്ചി: ഉദ്യോഗസ്ഥ ക്ഷാമം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എസ്ഐആർ നടപടിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഉത്തരവ്. വിഷയത്തില്‍ സർക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

സർക്കാരിന്‍റെ ഹർജിയിലെ നടപടികൾ ഹൈക്കോടതി അവസാനിപ്പിച്ചു.

. തദ്ദേശതെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ വോട്ടർ പട്ടിക തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കുന്നത് ഭരണസ്തംഭനത്തിന് കാരണമാകുമെന്നാണ് സർക്കാർ കോടതിയില്‍ വാദിച്ചത്. ഡിസംബർ 4 നാണ് എസ് ഐ ആർ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്.

തദ്ദേശതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിസംബർ 9,11തിയതികളിൽ നടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സുപ്രധാന ജോലികളിലും ഒരേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ പങ്കാളികളാകുമ്പോൾ പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

