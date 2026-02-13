Kerala

ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ ജോസ്.കെ.മാണിയുടെ പോസ്റ്റർ; അപമാനിച്ചെന്ന് കോൺഗ്രസ്

സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി
ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ ജോസ്.കെ.മാണിയുടെ പോസ്റ്റർ

കോട്ടയം: എൽഡിഎഫ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയെ അപമാനിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത്. എൽഡിഎഫ് മധ്യമേഖല ജാഥയുടെ പോസ്റ്റർ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയുടെ മുകളിൽ കണ്ടതിന് പിന്നിൽ എൽഡിഎഫ് ആണെന്ന് കോട്ടയം ഡിസിസി ആരോപിച്ചു.

പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ ചേതോവികാരം എന്തെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ലെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡന്‍റ് നാട്ടകം സുരേഷ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ ജോസ്.കെ.മാണി ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നും ഡിസിസി നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കേരള കോൺഗ്രസും രംഗത്ത് വന്നു. ലഹരിക്ക് അടിമ‍യായ വ്യക്തിയാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം.

congress
LDF
jose k mani
Puthupally

