കൊച്ചി: റിപ്പബ്ലക് ടിവി പ്രതിനിധികള് കൊച്ചിയില് അറസ്റ്റില്. ഇന്ത്യ അഭയം നല്കിയ ഇറാനിയന് കപ്പല് ഐറിസ് ലവാന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തുന്നതിനിടെയാണ് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരെ സിഐഎസ്എഫ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. റിപ്പബ്ലിക് ടിവി റിപ്പോർട്ടർ ശങ്കർ, ക്യാമറ പേഴ്സൺ മണി എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
കേരള തീരത്ത് നങ്കൂരമിട്ട കപ്പലുകളുടെ ഫോട്ടോയോ വീഡിയോയോ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ്. ദേശീയ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് കാട്ടിയാണ് അറസ്റ്റ്. ബോട്ട് ഓടിച്ച കൊച്ചി സ്വദേശിയും പിടിയിലായി. ഐറിസ് ലവാന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് പ്രദര്ശിപ്പിക്കരുതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.