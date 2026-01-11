Kerala

ഒതേനൻ ചാടാത്ത മതിലുകളില്ല, കോൺഗ്രസ് തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കില്ല; രാഹുൽ അന്നേ രാജിവയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നെന്ന് മുരളീധരൻ

പുറത്താക്കലെന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കേണ്ട സമയത്ത് പ്രയോഗിച്ചു
k muraleedharan against rahul mamkoottathil

കെ. മുരളീധരൻ | രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

Updated on

തിരുവനന്തപുരം : ബലാത്സംഗ കേസിൽ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ അറസ്റ്റിലായതിനു പിന്നാലെ പ്രതികരിച്ച് കെ. മുരളീധരൻ. പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ആളുടെ കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിതത്വവും ബാധ്യതയുമില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രതികരണം.

തെറ്റ് സംഭവച്ചതിനാലാണ് രാഹുലിനെ പുറത്താക്കിയത്. പുറത്താക്കലെന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കേണ്ട സമയത്ത് പ്രയോഗിച്ചു. പുറത്താക്കിയ ആൾ രാജി വെക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലാലോ. ഒതേനൻ ചാടാത്ത മതിലുകൾ ഇല്ല. അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുത്തരവാദിത്തമാണുള്ളതെന്ന് മുരളീധരൻ ചോദിച്ചു.

കോൺഗ്രസ് തെറ്റുകളെ ന്യായീകരിക്കില്ല. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയാൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന സംസ്കാരം കോൺഗ്രസിനില്ല. രാഹുൽ അന്നേ സ്വയം രാജിവെച്ച് പോകേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും മുരളീധരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

congress
K Muraleedharan
rahul mamkootathil
sexual harrasment

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com