തിരുവനന്തപുരം: വ്യാജ സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കൾക്കും പ്രോട്ടീൻ പൗഡറുകൾക്കുമെതിരേ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. സംസ്ഥാന വ്യാപക പരിശോധനയ്ക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും നിയമവിരുദ്ധ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസുരക്ഷയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നും വ്യാജ പരസ്യം ചെയ്യുന്ന വ്ലോഗർമാർക്കെതിരേയും നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മന്ത്രിയുടെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ
സൗന്ദര്യവർധക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പേരിൽ വ്യാജവും നിലവാരമില്ലാത്തതുമായ ക്രീമുകളും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിറ്റഴിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഗൗരവത്തോടെയാണ് സർക്കാർ കാണുന്നത്. ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് മാരക രോഗികളായവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വ്യാജ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാനത്തെ ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾ, കോസ്മെറ്റിക് സെന്ററുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വ്യാപക പരിശോധന നടത്താൻ നിർദേശം നൽകി.
ജിമ്മുകളിലും വെൽനസ് സെന്ററുകളിലും വിൽക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ പൗഡറുകളും മറ്റ് പോഷക സപ്ലിമെന്റുകളും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പും ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പും സംയുക്തമായി പരിശോധിക്കും. വ്യാജ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിയമലംഘകർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും. പരിശോധനകൾ ജില്ലാതലത്തിൽ ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രതിവാര റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിപണിയിലെത്തുന്ന ഓരോ ഉൽപ്പന്നവും ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണിയല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഉപഭോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് പ്രഥമ പരിഗണന. വ്യാജപരസ്യങ്ങളിൽ വഞ്ചിതരാകരുത്. ഇത്തരം പരസ്യങ്ങൾക്കെതിരെയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടിയുണ്ടാകും. സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കൾ അംഗീകൃത ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഇക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.