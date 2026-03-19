Kerala

കെ. സുധാകരന് വഴങ്ങി ഹൈക്കമാൻഡ്; കണ്ണൂരിൽ സ്ഥാനാർഥിയാകും

അനുനയ നീക്കത്തിന് തയാറല്ലാതിരുന്ന സുധാകരനെ മുൻ മുഖ‍്യമന്ത്രി എ.കെ. ആന്‍റണി ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു
k. sudhakaran to contest from kannur in assembly election

കെ. സുധാകരൻ

കണ്ണൂർ: സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെ കോൺഗ്രസുമായി ഇടഞ്ഞ മുതിർന്ന നേതാവ് കെ. സുധാകരന് കണ്ണൂരിൽ സീറ്റ് നൽകി പ്രശ്നം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ്.

കണ്ണൂരിൽ സുധാകരൻ സ്ഥാനാർഥിയാകും. അനുനയ നീക്കത്തിന് തയാറല്ലാതിരുന്ന സുധാകരനെ മുൻ മുഖ‍്യമന്ത്രി എ.കെ. ആന്‍റണി ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു.

നിലവിൽ സ്ഥാനാർഥിയായി ടി.ഒ. മോഹനനെയാണ് കണ്ണൂരിൽ കോൺഗ്രസ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ഈ പ്രശ്നത്തോടെ ടി.ഒ. മോഹനനെ മാറ്റിയായിരിക്കും സുധാകരന്‍റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം പ്രഖ‍്യാപിക്കുക. വ‍്യാഴാഴ്ച 12 മണിക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സുധാകരന്‍റെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഉപേക്ഷിച്ചു.

എംപിമാർക്ക് സീറ്റ് നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിൽ‌ ഉറച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഹൈക്കമാൻഡ്. എന്നാൽ ഇതോടെ സുധാകരൻ നേതാക്കളെ വിളിച്ച് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ സുധാകരൻ പുതിയ പാർട്ടി രൂപികരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചതായും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

K Sudhakaran
congress
kannur
Assembly election
high command

Also Read

No stories found.

