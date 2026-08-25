Kerala

''സതീശൻ സർക്കാർ പിണറായി സർക്കാരിന്‍റെ കാർബൺ കോപ്പി''; ഇനി പോരാട്ടം യുഡിഎഫും ബിജെപിയും തമ്മിലെന്ന് കെ. സുരേന്ദ്രൻ

ബിജെപി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് വിവാദത്തിലും സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു
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കെ. സുരേന്ദ്രൻ

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തിരുവനന്തപുരം: വി.ഡി. സതീശന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പിണറായി സർക്കാരിന്‍റെ കാർബൺ കോപ്പിയാണെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറി കെ. സുരേന്ദ്രൻ. ഇനി പോരാട്ടം യുഡിഎഫും ബിജെപിയും തമ്മിലാണെന്നു പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം എൽഡിഎഫിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസക്തി ഇല്ലാതാകുകയാണെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബിജെപി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് വിവാദത്തിലും സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് തനിക്ക് സംഘടനാ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും പ്രസിഡന്‍റിനാണ് ഫണ്ടിൽ എന്താണ് നടന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാർട്ടി പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്‍റ് തന്നെ എല്ലാം വ‍്യക്തമാക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

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