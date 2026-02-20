തിരുവനന്തപുരം: ബിഗ് ബോസ് താരവും സംവിധായകനുമായ അഖിൽ മാരാർ ട്വന്റി-20യിൽ ചേർന്നതിനെതിരേ വിമർശനവുമായി കലാമണ്ഡലം സത്യഭാമ.
ഒരിക്കലും ചാണകത്തിൽ വീഴാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്നും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തു പിടിച്ച മറ്റു മതസ്ഥരെ ചതിക്കുകയായിരുന്നില്ലെയെന്നും സത്യഭാമ ഫെയ്സ്ബു്ക്ക് പോസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിക്കുന്നതോടെ അയാളുടെ ഉയർച്ചകൾ അവസാനിക്കുമെന്നും സത്യഭാമ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സത്യഭാമയുടെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ രൂപം
മോനെ, നീ ഒരിക്കലും ചാണകത്തിൽ വീഴാൻ പാടില്ലായിരുന്നു.നിന്നെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച മറ്റു മതസ്ഥരെ നീ cheat
ചെയ്യുകയായിരുന്നില്ലേ? നിന്റെ എല്ലാ ഉയർച്ചകളും ഈയൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത്തോടെ തീരും.
ജനങ്ങൾക്ക് നിന്നെ പഴയത് പോലെ ഇനി ഒരിക്കലും നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയില്ല.