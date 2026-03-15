"ഇടതു സര്‍ക്കാരിനെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് മടുത്തു, 26-ാം ദിവസം ദുര്‍ഭരണം അവസാനിക്കും": കെ.സി. വേണുഗോപാല്‍

തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ യുഡിഎഫ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നു
കെ.സി. വേണുഗോപാൽ

കൊച്ചി: ഇടതു ദുര്‍ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം 26-ാം ദിവസം ബാലറ്റ് പെട്ടിയിലൂടെ പുറത്തുവരുമെന്ന് എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാല്‍ എംപി. തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ യുഡിഎഫ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നു. ഇടതു സര്‍ക്കാരിനെ ജനങ്ങള്‍ മടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഏപ്രില്‍ ആദ്യവാരം വിശുദ്ധവാരമാണ് എന്നതാണ് അസൗകര്യം ഉള്ളത്. ഏപ്രില്‍ 14നു വിഷുവാണ്. പതിമ്മൂന്നോ പതിന്നാലോ ദിവസമാണ് പ്രചാണത്തിനുള്ളത്. വളരെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളേ പ്രചാരണത്തിനുള്ളുവെന്ന് കെസി വേണുഗോപാല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കോടികള്‍ ചെലവഴിച്ച് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണമാണ് നടത്തിയത്. അടുത്ത സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഈ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ചെലവില്‍ പ്രചാരണമായി കൊണ്ടുനടക്കുകയായിരുന്നു.

കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പട്ടിക ഒന്നു രണ്ടു ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കും. മികച്ച സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയുമായി രംഗത്തുവരും. ഇടതുഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തമായ പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി യുഡിഎഫ് മുന്നോട്ടുവരുകയാണ്. കേരള ജനത അതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ചെറുപ്പക്കാര്‍ക്ക്, സ്ത്രീകള്‍ക്ക്, ദുര്‍ബല വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാവര്‍ക്കും ആശ്വാസം പകരുന്ന നടപടികളുമായി യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുമെന്നും കെസി വേണുഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു.

congress
election
