Kerala

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള പാർലമെന്‍റിൽ ഉന്നയിച്ച് കെ.സി.വേണുഗോപാൽ എംപി

യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരികയും നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർണം തിരിച്ചുപിടിക്കുകയും വേണമെന്നും കെ.സി. വേണുഗോപാൽ പാർലമെന്‍റിൽ പറഞ്ഞു
K.C. Venugopal MP raises Sabarimala gold loot issue in Parliament

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള പാർലമെന്‍റിൽ ഉന്നയിച്ച് കെ.സി.വേണുഗോപാൽ എംപി

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള പാർലമെന്‍റിൽ ഉന്നയിച്ച് കെ.സി.വേണുഗോപാൽ എംപി. ശ്രീകോവിലിന് മുൻപിലുള്ള ധ്വജത്തിലെയും മറ്റും സ്വർണം ചെമ്പാക്കി മാറ്റി വലിയൊരു കൊള്ളയും വിശ്വാസത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണവുമാണ് അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പാർലമെന്‍റിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ആരോപിച്ചു.

2019-ൽ വിശ്വാസത്തിന് നേരെ നടന്ന നീക്കത്തിന് മുൻകൈ എടുത്ത സംസ്ഥാന സർക്കാർ, ഇപ്പോൾ ഈ സ്വർണക്കൊള്ളയിലെ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന പ്രതീതിയാണുള്ളത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതെങ്കിലും, കോടതി നിയമിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെപ്പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ഒരു ഏജൻസി തന്നെ കേസ് അന്വേഷിച്ച് യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരികയും നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർണം തിരിച്ചുപിടിക്കുകയും വേണമെന്നും കെ.സി. വേണുഗോപാൽ പാർലമെന്‍റിൽ പറഞ്ഞു

sabarimala
kc venugopal
loksabh

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com