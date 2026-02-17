Kerala

കേരളം പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക്: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രിലിൽ; പ്രഖ്യാപനം മാർച്ചിൽ!

കേരളം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് നിയമസഭകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും; കേരളത്തിൽ വോട്ടർ പട്ടിക ഫെബ്രുവരി 21ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
Kerala Assembly Election Schedule 2026

കേരളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക്.

കേരളത്തിൽ പുതിയ സർക്കാരിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിന് കളമൊരുങ്ങുന്നു. സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ കാലാവധി മേയ് 23-ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ, ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍റെ നീക്കം.

  • വിജ്ഞാപനം: മാർച്ച് പകുതിയോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വരും.

  • വോട്ടർ പട്ടിക: കേരളത്തിലെ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക ഫെബ്രുവരി 21-ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പുള്ള അവസാനവട്ട തെരച്ചിൽ (Checking) ഇതിലൂടെ വോട്ടർമാർക്ക് നടത്താം.

സ്വന്തം ലേഖകൻ

ന്യൂഡൽഹി: കേരളം ഉൾപ്പെടെ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെയും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ മാർച്ച് പകുതിയോടെ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും.

ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താനാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍റെ പദ്ധതിയെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സൂചന നൽകുന്നു. മാർച്ച് പകുതിയോടെ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിലെയും നിയമസഭകളുടെ കാലാവധി മേയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിലായി അവസാനിക്കും.

ഓരോ നിയമസഭയുടെയും കാലാവധി:

  1. പശ്ചിമ ബംഗാൾ: മേയ് 7

  2. തമിഴ്‌നാട്: മേയ് 10

  3. അസം: മേയ് 20

  4. കേരളം: മേയ് 23

  5. പുതുച്ചേരി: ജൂൺ 15

ഒരുക്കം വിലയിരുത്താൻ കമ്മീഷൻ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ അംഗങ്ങളുടെ സന്ദർശനം ഇതിനകം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സംഘം ഇപ്പോൾ അസമിലാണുള്ളത്.

കഴിഞ്ഞ തവണ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ എട്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. അസമിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായും കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒറ്റ ഘട്ടമായും വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.

വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

  • പുതുച്ചേരി: ഫെബ്രുവരി 14-ന് അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

  • തമിഴ്‌നാട്: ചൊവ്വാഴ്ച (ഫെബ്രുവരി 17) പട്ടിക പുറത്തിറങ്ങി.

  • കേരളം: ഫെബ്രുവരി 21-ന് അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

  • പശ്ചിമ ബംഗാൾ: ഫെബ്രുവരി 28-ന് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

  • അസം: ഫെബ്രുവരി 10-ന് അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

