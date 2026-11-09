വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിൽ കുറവ്; പ്രതിസന്ധിയിൽ അയവ്

AI generated summary, newsroom reviewed
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതുമായും വിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വിവാദങ്ങൾ തുടരുമ്പോൾ, കാര്യമായ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയില്ലാതെ ഈ മാസം ആദ്യവാരം കടന്നുപോകുന്നതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
5,488 മെഗാവാട്ട് പീക്ക് ഡിമാൻഡാണ് കെഎസ്ഇബി പ്രവചിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും, ആദ്യ 5 ദിവസങ്ങളിൽ 521 മുതൽ 1,008 മെഗാവാട്ട് വരെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഉപയോഗത്തിൽ കുറവ് വന്നതോടെ നിലവിലുള്ള കരാറുകളിലൂടെയും തത്സമയ വിപണിയിൽനിന്നുമാണ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത്. ഉപയോഗം കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പകൽ സമയങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ വൈദ്യുതി സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്.
വൈദ്യുതി വാങ്ങലിന് വിവിധ കമ്പനികളിൽനിന്നും ഇതര സർക്കാരുകളിൽനിന്നുമെല്ലാം സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരിക്കെ, ഈ കണക്കുകൾ കൂടി വിലയിരുത്തിയാകും ഏതു കരാറാണ് വേണ്ടതെന്ന് റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ തീരുമാനിക്കുക. തർക്കത്തിനൊടുവിലും ജിഎൻഎ ഇടപാടിന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും കെഎസ്ഇബി തുടർ നീക്കമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇനി സമീപിച്ചാലും കമ്മിഷൻ അനുമതി നൽകാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വിവരം.
ഈ മാസം ആദ്യ 5 ദിവസം കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിലും ദീർഘകാല കരാറുകളിലുമായി ദിവസേന സറണ്ടർ ചെയ്തത് 8.59 ദശലക്ഷം മുതൽ 11.35 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വരെയാണ്. പകലാണ് വൻതോതിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ വേണ്ടെന്നു വച്ചാലും ഫിക്സഡ് ചാർജ് കെഎസ്ഇബി കൊടുക്കണം.
ഈ അവസ്ഥയിൽ പകലും രാത്രിയിലും ഒരേ വിലയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്ന കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ, 100 മെഗാവാട്ട് വാങ്ങിയാൽ 1.2 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ അധികം സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. മാത്രവുമല്ല, പവർ എക്സേഞ്ചിൽനിന്ന് വില കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി പകലും അർധരാത്രിക്ക് ശേഷവും വാങ്ങാനുമാകില്ല.
5 ദിവസം പവർ എക്സേഞ്ചിൽ ഡേ എ ഹെഡ് വൈദ്യുതിക്ക് യൂണിറ്റിന് 1.27 രൂപ മുതൽ 2.53 രൂപ വരെ മാത്രമാണ്. പീക്കിൽ പരമാവധി 10 രൂപയെത്തിയത് വൈകീട്ട് 5നും 8നും ഇടയ്ക്ക് മാത്രം. ഈ സ്ഥിതി ഫെബ്രുവരി വരെ തുടരുമെന്നാണ് വിദഗ്ധ വിലയിരുത്തൽ.
മേയ് വരെ വില കൂടിയ വൈദ്യുതി വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമേയില്ല എന്നാണ് ഒടുവിലത്തെ ഉത്തരവിൽ റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ നിരീക്ഷിച്ചത്. അതേസമയം, മഴയുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ മാറ്റമുണ്ടായാൽ തിരിച്ചടിയായേക്കും. ഇതുകൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും കമ്മിഷനിൽ ബോർഡ് അനുമതി തേടുക.