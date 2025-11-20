വീണ്ടും ന്യൂനമർദം; സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കും

തിരുവനന്തപുരം: തെക്ക് കിഴക്കന് അറബിക്കടലിനും ലക്ഷദ്വീപിനും മുകളിൽ ന്യൂനമര്ദം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ശനിയാഴ്ചയോടെ തെക്ക് കിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനു മുകളിലായി മറ്റൊരു ന്യൂനമര്ദവും രൂപപ്പെടാന് സധ്യതയുണ്ട്.
ഇത് ശക്തിയാര്ജിച്ച് തീവ്ര ന്യൂനമര്ദമാകാനും തുടര്ന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധര് പറയുന്നു. കേരളത്തില് മഴ സജീവമാകും. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ കലാവസ്ഥ വകുക്ക് യെലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് വെള്ളിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂര് ജില്ലകളില് യെലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശനിയാഴ്ച മൂന്ന് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലെര്ട്ടുണ്ട്. അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.