സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് മഴ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസം മഴ തുടരും. ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് വ്യാഴാഴ്ചയ്ക്കകം ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടാന് സാധ്യത. കന്യാകുമാരി കടലിനും സമീപത്തുമായി തുടരുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴി ബുധനാഴ്ചയോടെ കന്യാകുമാരി കടല്, ശ്രീലങ്ക, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല് എന്നിവയ്ക്ക് മുകളില് ന്യൂനമര്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കും.
തെക്ക് കിഴക്കന് അറബിക്കടലിന് മുകളില് ചക്രവാതചുഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലും ബുധനാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളിലും യെലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.