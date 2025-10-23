Kerala

പിഎം ശ്രീയില്‍ ഭാഗമാകുന്ന 34-ാമത്തെ സര്‍ക്കാരായി കേരളം മാറിയിരിക്കുകയാണ്
സിപിഐയുടെ എതിർപ്പ് തള്ളി പിഎം ശ്രീയിൽ ഒപ്പുവച്ച് കേരളം

തിരുവനന്തപുരം: സിപിഐയുടെ കടുത്ത എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ച് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ "പിഎം ​​ശ്രീ' (​പ്രൈം മി​നി​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് സ്‌​കൂ​ൾ​സ് ഫോ​ർ റൈ​സി​ങ് ഇ​ന്ത്യ) പദ്ധ‌തിയിൽ ഒപ്പു​വച്ച് കേരളം. ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന കാ​ല​ത്തെ സു​പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​ന​മാ​യാ​ണ് ഇ​തി​നെ വി​ല​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇതോടെ എൽഡിഎഫിൽ സിപിഎമ്മിന്‍റെ വല്യേട്ടൻ മനോഭാവം മറനീക്കി​യെ​ന്നാ​ണു വിലയി​രു​ത്ത​ൽ.

വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ചേർന്ന സിപിഐ സംസ്ഥാന എക്സിക്യുട്ടീവിലും ഈ ​പദ്ധതിക്കെതിരേ കടുത്ത വിമർശനാണ് ഉയർന്നത്. ബുധനാഴ്ച ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലും സിപിഐ മന്ത്രിമാർ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തി​നോ​ടൊ​ന്നും സി​പി​എ​മ്മോ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

അതിനിടെയാണ് ഇന്നലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഡോ.​​ ​കെ. വാസുകി​​ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു വേണ്ടി പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പുവച്ചത്. അതോടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തടഞ്ഞു വച്ച ഫണ്ട് ഉടൻ നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരള​വും മാറിയതോടെ 1,500 കോടി രൂപ ഉടൻ ലഭിക്കും. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുന്നതോടെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം കേ​ര​ള​ത്തി​നും പിന്തുടരേണ്ടി വരും.​​ ഒ​ന്നും പ​റ​യാ​നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സി​പി​ഐ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ് വി​ശ്വ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വ​ലി​യ ഫണ്ട് വെറുതെ പാഴാക്കി കളയണോ എന്ന നിലപാടാണ് പൊ​തു​വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.​​ ​ശിവൻകുട്ടിയുടേത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ മൗ​നാ​നു​വാ​ദ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രി ഈ ​കാ​ര്യം തു​റ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ​ത് എ​ന്നാ​ണു സൂ​ച​ന. പദ്ധതി നടപ്പാക്കാതെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും നിയമപരമായി തടസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾ അവതാളത്തിലാകുമെന്നും ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

ആ​ർ​എ​സ്എ​സ് അ​ജ​ൻ​ഡ​യാ​യ ഈ ​പദ്ധതിയോ​ടു​ള്ള വിയോജിപ്പ് തുടരുമെന്ന സിപിഐ​​ നിലപാട് തള്ളിയാണ് സർക്കാർ അ​തി​ന്‍റെ ഭാഗമായത്. സിപിഐ​​ നിലപാട് സിപിഎമ്മിനെ അറിയിച്ചെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.​വി. ഗോവിന്ദനുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് സിപിഐ നേതൃത്വത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പദ്ധതിയിൽ സർക്കാർ ഒപ്പുവച്ചത്. പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പു വ​യ്ക്കുന്നതിനെതിരെ ആർജെഡിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് 1,186 കോടിയിലേറെ കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് ശിവൻകുട്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇതിൽ 800 കോടിയോളം മുൻ വർഷങ്ങളിലെ കുടിശികയാണ്. 2024-25ൽ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 3,757.89 കോടി രൂപയാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് 336 സ്കൂളുകൾക്കാണ് പിഎം ശ്രീ വഴിയുള്ള കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ലഭിക്കുക.​​ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന്‍ സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നു കേരളം 2024ൽ ​തന്നെ കേ​ര​ള​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ച​തി​ന്‍റെ രേ​ഖ​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു

