കേരള സർവകലാശാല നിർണായക സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം വെള്ളിയാഴ്ച; യൂണിയൻ കലോത്സവത്തിനുള്ള ഫണ്ട് അനുവദിച്ചേക്കും

കൊച്ചി: കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിർണായക സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം വെള്ളിയാഴ്ച. വിസി മോഹനൻ കുന്നുമ്മലിന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടി നേരിട്ട ശേഷം ചേരുന്ന ആദ്യ സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗമാണിത്. സർവകലാശാല യൂണിയനെ അസാധുവാക്കാനുള്ള വിസി തീരുമാനം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
കോടതി നിർദേശപ്രകാരം സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം യൂണിയൻ കലോത്സവത്തിനുള്ള ഫണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും.
സിൻഡിക്കേറ്റ്-വിസി വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. മുൻ രജിസ്ട്രാർ നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ മോഹനൻ കുന്നുമ്മലിന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.